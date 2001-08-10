Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме. Со вчерашнего дня работает областная поликлиника. Сегодня к ней присоединятся сосудистый центр, хирургия, приемное отделение и перинатальный центр. Об этом стало известно в ходе прямой линии Валерия Лимаренко, посвященной снятию ряда ограничений, введенных в условиях пандемии.

– Мы локализовали очаг заболевания, который был ранее зарегистрирован в областной больнице. На базе учреждения заработала лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции. Это позволит нам ускорить выявление возможных фактов заражения, – прокомментировал министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

Людмила Николаевна из Невельска, дозвонившаяся в прямой эфир, рассказала, что уже долгое время не может попасть на госпитализацию.

– У меня проблемы с сердцем. Первый раз должна была попасть в стационар в апреле. Приехала, сдала анализы. Сказали, карантин. Потом назначили на май, потому что карантин не кончился, потом на 10 июня. Когда уже смогу попасть в областную больницу? – поинтересовалась сахалинка.

По словам Владимира Ющука, женщину готовы принять на госпитализацию уже завтра, если будут все необходимые для этого анализы и документы.

Алексей Никулин из Углегорска попросил взять на контроль ситуацию в местной ЦРБ. Мужчина отметил, что в районе отсутствуют специалисты, которые занимаются реабилитацией пациентов, перенесших инсульт.

Глава сахалинского минздрава пояснил, что с ними будут работать в «Аралии» и «Синегорских минеральных водах». Учреждения планируют открыть 15 июля.

Кроме того, с 13 июля в регионе возобновят диспансеризацию. Первыми планируют охватить группы риска – людей старше 60 лет, а также сахалинцев и курильчан с хроническими заболеваниями. Постепенно круг будут расширять и к августу обследоваться смогут все, кому это необходимо.

Требование соблюдать масочный режим в учреждениях здравоохранения пока остается, как и ограничения в профилактической работе стоматологов. Попасть на гигиену полости рта можно будет не раньше августа.

В минздраве добавили, теперь все, у кого есть признаки ОРВИ, могут вызвать врача на дом по телефону 1-300 (добавочный 4).