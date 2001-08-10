В Поронайске запустили новый городской автобусный маршрут

Новый кольцевой автобусный маршрут начал работать в Поронайске с 1 июля. Автобус связывает два микрорайона - "Цемзавод" и "Бумажник". Он курсирует по улицам 40 лет ВЛКСМ, Колхозная, Победы и Гагарина, сообщили в администрации района.

Специалисты разрабатывали новый маршрут по просьбе горожан и в первую очередь ориентировались на доступность социально значимых объектов для жителей этих микрорайонов. В пути следования общественного транспорта находится продуктовый дискаунтер и оптово-розничная база, до которых ранее можно было добраться только на личном транспорте. Кроме того, автобус обеспечит доставку учащихся школы №7, проживающих в новостройках микрорайона "Цемзавод".

Движение рейса будет осуществляться по остановочным пунктам "Светофор", "Военкомат", "Магазин "Азалия", "Школа №8" , "Школа №7", "Ул. Победы, 84". Оплата проезда остается традиционной и составляет 16 рублей. Автобус №1 «Кольцевой» будет курсировать 6 дней в неделю. В воскресение – выходной. Движение от дискаунтера "Светофор" в будние дни будет проходить с 8:00 до 17:30. В субботу движение автобуса начинается в 8:00 и до 14:00. Интервал движения составляет 30 минут.