В Поронайске запустили новый городской автобусный маршрут
Новый кольцевой автобусный маршрут начал работать в Поронайске с 1 июля. Автобус связывает два микрорайона - "Цемзавод" и "Бумажник". Он курсирует по улицам 40 лет ВЛКСМ, Колхозная, Победы и Гагарина, сообщили в администрации района.
Специалисты разрабатывали новый маршрут по просьбе горожан и в первую очередь ориентировались на доступность социально значимых объектов для жителей этих микрорайонов. В пути следования общественного транспорта находится продуктовый дискаунтер и оптово-розничная база, до которых ранее можно было добраться только на личном транспорте. Кроме того, автобус обеспечит доставку учащихся школы №7, проживающих в новостройках микрорайона "Цемзавод".
Движение рейса будет осуществляться по остановочным пунктам "Светофор", "Военкомат", "Магазин "Азалия", "Школа №8" , "Школа №7", "Ул. Победы, 84". Оплата проезда остается традиционной и составляет 16 рублей. Автобус №1 «Кольцевой» будет курсировать 6 дней в неделю. В воскресение – выходной. Движение от дискаунтера "Светофор" в будние дни будет проходить с 8:00 до 17:30. В субботу движение автобуса начинается в 8:00 и до 14:00. Интервал движения составляет 30 минут.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:32 29 Июня На «Горном воздухе» провели марафон отжиманий
15:32 29 Июня Торговые центры и фитнес-клубы могут появиться во Владимировке
13:12 29 Июня Часть сахалинцев в Луговом и Новоалександровске во вторник останется без света
- 17:12 29 Июня В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?