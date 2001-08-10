Аптечные пункты открылись в селах Ныш и Вал Ногликского района. Теперь жителям этих населенных пунктов нет необходимости ездить за лекарствами в райцентр. Все необходимые препараты они могут приобрести в аптечных пунктах, оборудованных в помещениях врачебных амбулаторий.

– Сельчане не раз обращались в администрацию центральной районной больницы с просьбой открыть аптеки. Мы пошли им навстречу, потому что иметь возможность приобретать лекарства в шаговой доступности очень важно, – отметил главный врач Ногликской ЦРБ Алексей Ефимов.

Так, до недавнего времени жителям села Ныш приходилось отправляться за лекарствами в районный центр за 40 километров. Теперь все необходимые препараты они могут приобрести рядом с домом. Пока здесь представлен минимальный набор лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. В дальнейшем ассортимент расширят с учетом запросов жителей. Кроме того, пункт подключат к системе автоматизации розничной аптечной торговли «еФарма», что позволит жителям получать на месте и льготные препараты.

– Наши пожелания услышали, – поделилась местная жительница Валентина Дмитриевна. – Основное население села – пожилые люди и дети, поэтому без аптеки нам нельзя. Раньше мы элементарно не могли купить самые простые лекарства, теперь даже если в аптеке нет нужного препарата, его доставляют по заявке.

Отмечают посетители и удобные часы работы аптечного пункта. Он открыт с понедельника по четверг, с 8:00 до 16:00 часов, в пятницу – с 08:00 до 14:00, сообщили в правительстве области.