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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На южных Курилах установили памятный знак с текстом новой поправки в Конституцию РФ
Памятный знак с текстом новой поправки в Конституцию РФ установили в Южно-Курильске. Об этом сообщил губернатор Лимаренко в своем Telegram-канале накануне вечером, 2 июля.
Норма гласит о нерушимости российских границ и ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов. Инициатором установки памятного знака выступила молодежь Кунашира и Шикотана.
– Мы поддержали предложение земляков. Инициативная группа в кратчайшие сроки подготовила эскиз знака, уже сегодня его вечером установили на центральной площади Южно-Курильска, – рассказал мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко. – Памятный знак представляет собой плиту размером 120 на 90 сантиметров с символикой Российской Федерации. На плите – табличка с гравировкой, где выбита новая поправка в статью 67 Конституции РФ. В ней подчеркивается, что не допускаются призывы и действия к отчуждению территорий России.
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