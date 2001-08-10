Сложные сердечно-сосудистые операции начнут проводить в Тымовском районе. В центральной районной больнице завершилась установка ангиографа, позволяющего выполнять экстренные процедуры у больных с острым инфарктом миокарда на самых ранних этапах развития заболевания. Ранее такие операции были доступны только в региональном сосудистом центре.

– Ангиограф дает возможность нового подхода в лечении заболеваний системы кровообращения. Операции проводятся на сосудах сердца, с минимальными разрезами. Поэтому срок восстановления у пациента короткий. Такие операции делаются в региональном сосудистом центре. А для районной больницы это абсолютно новый уровень работы и оказания медпомощи, – рассказал заведующий хирургическим отделением Тымовской больницы Александр Темников.

Новый стандарт в лечении пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы внедряют в районной больнице по инициативе областных властей.

Чтобы проводить в Тымовской ЦРБ современные операции, обучение для работы на ангиографе прошли два хирурга больницы, рентген-лаборанты и анестезиологи. Кроме этого в учреждении провели реконструкцию всего реанимационного блока: увеличили с 6 до 9 количество реанимационных коек, отремонтировали палаты, приобрели дополнительное оборудование – аппараты ИВЛ, УЗИ, дефибриллятор, а также установили новые функциональные кровати.

Стоимость ангиографа – 67 миллионов рублей. Деньги на его приобретение и дополнительное оборудование были выделены из областного бюджета.

Первые операции на новом рентгенологическом комплексе начнут выполнять уже в июле, сейчас остался последний этап – лицензирование, сообщили в правительстве Сахалинской области.