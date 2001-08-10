Убирать улицы в Сахалинской области будут по-новому
Уборку улиц будут проводить по новым стандартам в Сахалинской области. Их разработали для улучшения экологической ситуации в островном регионе. Сначала эффективные стандарты опробуют на проспекте Мира в Южно-Сахалинске, после опыт будет применяться и на других улицах.
Были разработаны критерии качества содержания дорог и прилегающей территории. Оценивать качество уборки на ежедневной основе будет специальная машина с широкоугольной камерой высокого разрешения, которая использует специальный программный комплекс.
– Мы будем контролировать качество уборки систематически и более пристально. В ближайшее время применим новые технологические решения, позволяющие сделать вывод, выполняет подрядчик взятые на себя обязательства или нет, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – Долгое время южносахалинцы жаловались на пыль на дорогах, мусор в прилотковой зоне, полные баки на автобусных остановках. Много нареканий вызывали пробки в дневное время, которые возникали из-за уборочной техники.
Как отметили в региональном правительстве, в ходе подготовки новых стандартов уборки была проведена замена изношенных узлов уборочной техники. Комплексная уборка дороги теперь будет выполняться с помощью механизированной колонны в четыре этапа для каждого участка дороги. При этом работы будут проводиться в ночное время, когда дороги менее загружены.
Нововведения коснулись также работы дворников. Им предоставили необходимые инструменты, а также был решен вопрос, чтобы имущество дворника хранилось в непосредственной близости к закрепленному за ним участку.
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