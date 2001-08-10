В эти выходные на Сахалине будет жаркая погода

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет сахалинцев и курильчан в ближайшие дни.

По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные дни в южных районах Сахалина без осадков, температура ночью 10…15°, днём 19-24°, в долинах 24-29°. Их не будет и в областном центре. Температура ночью 11…13°, днём 25…27°.

В северных и центральных районах острова прогнозируют кратковременные дожди, ночью 10…15°. днём 18…23°, в долинах 23…28°.

В понедельник и вторник характер погоды не изменится, затем снова начнёт усиливаться антициклон над Охотским морем. Ветры с востока оттеснят тёплый воздух на материк, понизятся дневные температуры.

На Курильских островах в субботу на севере, в воскресенье на юге небольшой дождь. Температура ночью 8…13°, днём 13…18°, на юге 18-22°.

В течение рабочей недели будет преимущественно без осадков, лишь в ночные часы ожидаются туманы с моросью. К концу недели понизятся дневные температуры.