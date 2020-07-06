Участники велопробега "Огонь Победы" посетили Поронайск
Участники велопробега "Огонь Победы" посетили Поронайск. В эти дни на Сахалине проходит велопробег в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Маршрут проходит от Александровск-Сахалинского до Южно-Сахалинска. На протяжении всей дистанции участники пробега едут по местам боевых сражений, посещают мемориалы и памятники, посвященные советским воинам, освобождавшим Южный Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов. Велопробег проходит при поддержке областного агентства по делам молодежи и Администрации Анивского городского округа.
Одной из остановок одиннадцати велосипедистов стал Поронайский район. В муниципальном образовании спортсмены посетили две точки. Первая была на территории мемориального комплекса в селе Леонидово, вторая - в Поронайске, на площади имени Героя Советского Союза Владимира Васильевича Пермякова, где установлен бюст героя. В каждой точке участников пробега встречали местные жители и юные активисты патриотических объединений городского округа.
С историей воинских захоронений и памятников спортсменов познакомила главный библиограф модельной центральной библиотеки Поронайска Татьяна Волшукова. Она рассказала о боях, проходивших на территории района, их участниках, после чего собравшиеся возложили цветы к мемориалам, почтили память погибших минутой молчания.
На момент прибытия велосипедистов в Поронайск, за спиной велосипедистов было уже более 200 километров, в том числе тяжелых участков грунтовых дорог. Большинство спортсменов профессионально подготовлены, и это помогает им укладываться в заложенное время и посещать исторические памятники вовремя. В состав команды входят участники чемпионата мира по триатлону, мастера спорта по легкой атлетике, призеры и победители соревнований разного масштаба.
Как отметили участники, целью велопробега является патриотическое и спортивное воспитание молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни, воспитание на знаковых событиях родной истории, сохранение светлой памяти о героях Великой Отечественной войны.
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