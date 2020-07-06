Участники велопробега «Огонь Победы» преодолели 540 километров за три половиной дня. Сахалинцы стартовали 2 июля в Александровске-Сахалинском, а финишировали в полдень 5 июля на площади Славы, в Южно-Сахалинске.

Велопробег посвятили 75-летию Великой Победы. Спортсмены почтили память предков, которые во время Южно-Сахалинской наступательной операции выдвинулись на юг острова. Также участники акции поддержали поправки в Конституцию, утверждающие неделимость российских территорий.

К «Огню Победы» присоединились 30 велосипедистов, 13 сахалинцев преодолели путь от начала до конца. В велопробеге поучаствовали люди разного уровня подготовки – как профессиональные спортсмены, так и любители походов. Обязательным требованием было только наличие шоссейного велосипеда. Участники разделились на три группы: первая двигалась со скоростью 35-40 км/ч, вторая – 28-33 км/ч, третья – 26 км/ч.

Сложный и длительный маршрут не остановил маму четверых детей Светлану Власенко.

– Я впервые преодолевала такую дистанцию. Путь был сложный, но мы готовились и понимали, на что идем. К счастью, все обошлось без травм, падений. Команда у нас отличная, организация замечательная, – поделилась участница велопробега.

Инициатором и руководителем акции выступил тренер по триатлону Алексей Боженко.

– Мы проехали по местам боевой славы. Растянули флаг России и спели гимн на 50-ой параллели. Побывали на мемориальном комплексе в Победино, возложили цветы на могилу командира Леонида Смирных, – рассказал Алексей Боженко. – По пути мы испытали весь спектр погодных перемен. Дождь застал нас в Александровске-Сахалинском. Путь до Онор осложняла еще и грунтовка. А когда мы выезжали из Поронайска, начался ураганный ветер. Он дул навстречу, для велосипедиста – это самое сложное. Скорость значительно снижается, и сил затрачиваешь в три раза больше.

По возвращении участникам акции на память вручили плакетки от организатора велопробега – агентства по делам молодежи Сахалинской области. Также провести «Огонь Победы» помогли администрации областного центра и Анивского городского округа.