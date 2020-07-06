Тихоокеанское
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14:32, 06.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Участники велопробега «Огонь Победы» преодолели 540 километров за три половиной дня

Участники велопробега «Огонь Победы» преодолели 540 километров за три половиной дня

Участники велопробега «Огонь Победы» преодолели 540 километров за три половиной дня. Сахалинцы стартовали 2 июля в Александровске-Сахалинском, а финишировали в полдень 5 июля на площади Славы, в Южно-Сахалинске.

Велопробег посвятили 75-летию Великой Победы. Спортсмены почтили память предков, которые во время Южно-Сахалинской наступательной операции выдвинулись на юг острова. Также участники акции поддержали поправки в Конституцию, утверждающие неделимость российских территорий.

К «Огню Победы» присоединились 30 велосипедистов, 13 сахалинцев преодолели путь от начала до конца. В велопробеге поучаствовали люди разного уровня подготовки – как профессиональные спортсмены, так и любители походов. Обязательным требованием было только наличие шоссейного велосипеда. Участники разделились на три группы: первая двигалась со скоростью 35-40 км/ч, вторая – 28-33 км/ч, третья – 26 км/ч.

Сложный и длительный маршрут не остановил маму четверых детей Светлану Власенко.

– Я впервые преодолевала такую дистанцию. Путь был сложный, но мы готовились и понимали, на что идем. К счастью, все обошлось без травм, падений. Команда у нас отличная, организация замечательная, – поделилась участница велопробега.

Инициатором и руководителем акции выступил тренер по триатлону Алексей Боженко.

– Мы проехали по местам боевой славы. Растянули флаг России и спели гимн на 50-ой параллели. Побывали на мемориальном комплексе в Победино, возложили цветы на могилу командира Леонида Смирных, – рассказал Алексей Боженко. – По пути мы испытали весь спектр погодных перемен. Дождь застал нас в Александровске-Сахалинском. Путь до Онор осложняла еще и грунтовка. А когда мы выезжали из Поронайска, начался ураганный ветер. Он дул навстречу, для велосипедиста – это самое сложное. Скорость значительно снижается, и сил затрачиваешь в три раза больше.

По возвращении участникам акции на память вручили плакетки от организатора велопробега – агентства по делам молодежи Сахалинской области. Также провести «Огонь Победы» помогли администрации областного центра и Анивского городского округа.

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