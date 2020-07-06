"Аврора" открыла прямой рейс по направлению Владивосток - Красноярск
Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") открыла новый прямой рейс Владивосток - Красноярск - Владивосток. Об этом пишет "Интерфакс".
В сообщении авиакомпании говорится, что полеты по этому маршруту будут выполняться с 1 июля по 30 августа на самолетах Airbus А319. Рейсы совершают четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее сообщалось, что "Аврора" в январе-мае 2020 года перевезла почти 323,7 тысяч пассажиров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
До пандемии коронавируса "Аврора" на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.
В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.
Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области.
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