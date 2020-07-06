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13:12, 06.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области не смогут купить алкоголь 8 июля

Жители Сахалинской области не смогут купить алкоголь 8 июля

Розничную продажу алкоголя запретили на всей территории Сахалинской области 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Нарушение правила влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой. На юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией.

Как отметили в областном министерстве сельского хозяйства и торговли, штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составляет для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

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