Тихоокеанское
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Еще один детский сад закрывают на дезинфекцию в Южно-Сахалинске
15:04, 06.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозного проезда по переулку Мартовскому не будет завтра в Южно-Сахалинске

Сквозного проезда по переулку Мартовскому не будет завтра в Южно-Сахалинске
Сквозной проезд по пер. Мартовскому в районе пересечения с ул. Ленина не будет в Южно-Сахалинске завтра, 7 июля. Ограничения продлятся с 08.00 до 18.00.
 
Причина - работы по прокладке ливневой канализации, сообщили в городской мэрии.
 
Объехать этот участок можно через ул. Гаражную. В случае быстрого выполнения работ ограничения будут сняты раньше.

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