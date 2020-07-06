В Дальнем началось обустройство дороги к новой школе
В Дальнем началось обустройство дороги к новой школе. В конце июня был заключен муниципальный контракт на строительство участка автомобильной дороги по ул. Байкальской в границах от ул. Большая Полянка до ул. Демина.
Как пояснили в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», дорожное полотно проложат не только к новой школе, но и обеспечат проезд к строящемуся сейчас в районе детскому саду. Общая протяженность участка составит 350 метров. За отведенный срок дорожникам предстоит помимо подготовки основания и укладки асфальта обустроить ливневую канализацию, тротуары, организовать два автобусных кармана, установить павильоны, выполнить озеленение, переустройство линии электропередач, коммуникации газопровода, смонтировать опоры для уличного освещения. Сейчас подрядчик ГУДП «Экспромт» завозит инертные материалы.
По поручению мэра, учитывая важность объекта, мониторинг качества и темпов исполнения контракта дорожниками ведется ежедневно. Сергей Надсадин потребовал мобилизовать все ресурсы, чтобы, если не помешает погода, завершить работы до 1 сентября. Изначально они должны были финишировать 5 сентября.
- По поручению мэра до начала предстоящего учебного года мы обязаны сделать все он нас зависящее, чтобы обеспечить возможность для комфортного доступа к учреждению. Сейчас мы работаем в постоянном контакте с подрядчиком. У них есть понимание важности задачи работы на опережение. Графики максимально синхронизировали, чтобы не упустить время, пока позволяет погода, - подчеркнул начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик.
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