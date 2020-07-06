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17:12, 06.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сергей Наумов уходит с поста зампреда правительства Сахалинской области

Сергей Наумов уходит с поста зампреда правительства Сахалинской области
Сергей Наумов покидает пост зампреда правительства Сахалинской области и уходит на пенсию. Его отставку принял губернатор региона. Об этом сообщили в telegram-канале Валерия Лимаренко. 
 
Исполнять обязанности заместителя председателя правительства области с 8 июля будет Владимир Ющук. Министр здравоохранения региона находился в кадровом резерве на должность зампреда. Вопрос по кандидатуре на должность руководителя медицинского ведомства решится в ближайшее время

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