Сергей Наумов уходит с поста зампреда правительства Сахалинской области

Сергей Наумов покидает пост зампреда правительства Сахалинской области и уходит на пенсию. Его отставку принял губернатор региона. Об этом сообщили в telegram-канале Валерия Лимаренко.

Исполнять обязанности заместителя председателя правительства области с 8 июля будет Владимир Ющук. Министр здравоохранения региона находился в кадровом резерве на должность зампреда. Вопрос по кандидатуре на должность руководителя медицинского ведомства решится в ближайшее время