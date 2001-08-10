Асфальтирование участка дороги Дальнее — Елочки завершают
В Южно-Сахалинске завершают асфальтирование участка дороги Дальнее — Елочки. Подрядчик приступил к финальной стадии асфальтирования проезжей части от поворота на ул. Фиалковую (с. Дальнее) до села Елочки. Реконструкция участка ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Компании ООО СКФ «Горстрой» осталось заасфальтировать последний участок протяженностью порядка двухсот метров. Работы будут выполнены в ближайшее время. Напомним, реконструкция велась на протяжении трех километров. В ее рамках ширина дороги увеличилась до 6 метров. Количество полос осталось прежним — по одной в каждую сторону.
- Так как участок достаточно большой по размерам, в работах задействованы 24 единицы техники и 22 дорожных рабочих, 5 инженерно-технических работников. Само асфальтирование ведется по традиционной технологии, сначала готовится дорожное основание, затем укладывается выравнивающий слой. После производится проливка и осуществляется покрытие асфальтобетонным покрытием в два слоя, - рассказал начальник участка Вадим Кудачин.
Также в рамках контракта компания-подрядчик выполнила замену инженерных сетей — связи, водопровода и др. Установили и новые опоры уличного освещения.
Кроме того, на автомобильной дороге с. Дальнее - с. Елочки предусмотрены все сопутствующие элементы обустройства. В частности, обустройство тротуаров в местах движения пешеходов, установка остановочных павильонов, дорожных знаков и нанесение разметки. Будет осуществлено и асфальтирование съездов, которыми подрядчик занимается в настоящий момент.
Все работы осуществляются согласно графику производства. Полностью реконструкция завершится в августе текущего года. Напомним, что всего в 2020 году на средства нацпроекта в нормативное состояние приведут 17 км улично-дорожной сети столицы региона.
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