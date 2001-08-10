Областная больница возобновила приём пациентов в плановом порядке. С понедельника, 6 июля, все структурные подразделения главного медучреждения региона открыты для приема пациентов. После проведения противоэпидемических мероприятий в штатном режиме возобновили работу региональный сосудистый и перинатальный центры, а также консультативная поликлиника. Сотрудники подразделений получили отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию и уже исполняют свои обязанности.

– Это не означает, что пандемия завершилась, а говорит о том, что мы взяли заболевание под контроль, научились бороться с ним, – отметил главный врач областной клинической больницы Владимир Розумейко.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в главной больнице области усилили санитарно-эпидемиологические меры. Проводится регулярная дезинфекция. В каждом отделении учреждения выделены обсервационные палаты для экстренных пациентов, что позволяет изолировать их от других больных и свести к минимуму контакт с медперсоналом до получения отрицательного анализа на коронавирус. А развертывание в облбольнице собственной лаборатории позволяет оперативно проводить обследования пациентов и медработников.

– Ежедневно проводим до 100 исследований. Однако мощности лаборатории позволяют делать до 400 анализов на коронавирус. В перспективе это позволит решить вопрос проведения диагностики пациентов перед плановыми операциями, – рассказала заведующая лабораторией медучреждения Татьяна Ключко.

Областной перинатальный центр во время двухнедельного карантина полностью не прекращал работу. Его сотрудники вели наблюдение за женщинами в отделении патологии беременности и принимали у них роды. С 3 июля после проведения санитарной обработки учреждение возобновило прием плановых пациентов.

– При поступлении все женщины в обязательном порядке проходят экспресс-тестирование и забор мазков на COVID-19. Результат первого исследования готов уже через 15 минут, второго – в течение суток, – сообщила заведующая акушерско-обсервационным отделением перинатального центра Елена Машкова. – Также в учреждении сохраняются перчаточно-масочный режим и ограничения на посещения. Прием передач происходит в определенное время в столе справок.

После возобновления работы в штатном режиме в перинатальном центре на свет появились 19 малышей. Все новорожденные и их матери чувствуют себя хорошо.