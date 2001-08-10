Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2020
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Еще один детский сад закрывают на дезинфекцию в Южно-Сахалинске
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Больше 800 сахалинских семей получили квартиры в 2019 году

Больше 800 сахалинских семей получили квартиры в 2019 году

День семьи, любви и верности отметят в островном регионе завтра, 8 июля. Сотрудники Сахалинстата подготовили информацию, приуроченную к этому празднику.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2019 году в области заключили 3607 браков, или 7,4 брака на 1000 жителей. По сравнению с 2018 годом их число уменьшилось на 51 (на 1,4%). Для 24% мужчин и 23% женщин брачный период пришелся на возраст 25 – 29 лет.

Как отмечают в пресс-службе Сахалинстата, в прошлом году брачные союзы оформили 150 мужчин мужчин и 109 женщин старше 60 лет.

В 2019 году отметилось увеличение количества разводов на 3,8% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году распались 2832 пары. На 1000 человек населения региона приходилось 5,8 развода. На 1000 браков – 785 разводов (в 2018 году на 1000 браков приходилось 746 разводов).

В прошедшем году на островах родилось 5802 ребенка, из них 2994 мальчика и 2808 девочек (51,6% и 48,4% соответственно). Большинство детей (67%) рождены в зарегистрированном браке. Лидерами по уровню рождаемости стали Южно-Сахалинск, Долинский и Углегорский районы. За январь-май 2020 года на островах зарегистрировано 1053 брака, 2171 новорожденный, из них 1116 мальчиков и 1055 девочек.

В Сахалинской области в 2019 году 846 семей получили квартиры и улучшили жилищные условия, из них 82 многодетные семьи и 16 молодых семей.

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