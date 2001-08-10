Больше 800 сахалинских семей получили квартиры в 2019 году
День семьи, любви и верности отметят в островном регионе завтра, 8 июля. Сотрудники Сахалинстата подготовили информацию, приуроченную к этому празднику.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2019 году в области заключили 3607 браков, или 7,4 брака на 1000 жителей. По сравнению с 2018 годом их число уменьшилось на 51 (на 1,4%). Для 24% мужчин и 23% женщин брачный период пришелся на возраст 25 – 29 лет.
Как отмечают в пресс-службе Сахалинстата, в прошлом году брачные союзы оформили 150 мужчин мужчин и 109 женщин старше 60 лет.
В 2019 году отметилось увеличение количества разводов на 3,8% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году распались 2832 пары. На 1000 человек населения региона приходилось 5,8 развода. На 1000 браков – 785 разводов (в 2018 году на 1000 браков приходилось 746 разводов).
В прошедшем году на островах родилось 5802 ребенка, из них 2994 мальчика и 2808 девочек (51,6% и 48,4% соответственно). Большинство детей (67%) рождены в зарегистрированном браке. Лидерами по уровню рождаемости стали Южно-Сахалинск, Долинский и Углегорский районы. За январь-май 2020 года на островах зарегистрировано 1053 брака, 2171 новорожденный, из них 1116 мальчиков и 1055 девочек.
В Сахалинской области в 2019 году 846 семей получили квартиры и улучшили жилищные условия, из них 82 многодетные семьи и 16 молодых семей.
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