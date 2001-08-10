Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2020
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Еще один детский сад закрывают на дезинфекцию в Южно-Сахалинске
12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Без холодной воды останется часть Южно-Сахалинска

Без холодной воды останется часть Южно-Сахалинска
В связи с ремонтными работами на магистральных сетях водопровода 7 июля с 20.00 до 8 июля 6.00 холодной воды не будет по следующим адресам:
 
- ул. Ленина № 125, 127, 171, 217, 219;
- ул. Сахалинская № 49, 51, 55;
- ул. Невельского №58;
- ул. Амурская № 1, 4, 6, 100, 102, а также в 1, 2, 3 укрупненных кварталах (квадрат улиц: Сахалинская — Ленина — Победы — Вокзальная).
 
Кроме того, из-за подключения нового корпуса дома-интерната для престарелых 8 июля с 9.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в 12-а микрорайоне.
 
Телефоны диспетчерской службы МКП "Городской Водоканал": 72-32-40, 497-925.

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