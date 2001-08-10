Пикап с футуристичным дизайном могут назвать в честь Сахалина

Создатели родстера "Крым" рассказали о новом проекте: они намерены выпустить пикап с футуристичным дизайном, отдалённо напоминающим электрический Tesla Cybertruck. В Сети появились первые изображения будущей модели. Об этом пишет motor.

По словам представителей Межвузовской корпорации, которая занимается реализацией проекта родстера "Крым", в будущем планируется создать пикап со сравнительно невысоким ценником. Автомобиль предназначен как для сельских жителей, так и для горожан, которым требуется перевезти квадроцикл или кроссовый мотоцикл.

Группа дизайнеров работала над обликом российского пикапа с января этого года. Авторы проекта отмечают, что новинка "унаследует идеологию родстера": получит металлическую несущую структуру и композитный обвес, позволяющий широко варьировать дизайн экстерьера. За основу предлагается взять компоненты отечественной Lada 4x4, а в качестве силовой установки выступит турбодизель или двигатель, работающий на природном газе.