Пикап с футуристичным дизайном могут назвать в честь Сахалина
Создатели родстера "Крым" рассказали о новом проекте: они намерены выпустить пикап с футуристичным дизайном, отдалённо напоминающим электрический Tesla Cybertruck. В Сети появились первые изображения будущей модели. Об этом пишет motor.
По словам представителей Межвузовской корпорации, которая занимается реализацией проекта родстера "Крым", в будущем планируется создать пикап со сравнительно невысоким ценником. Автомобиль предназначен как для сельских жителей, так и для горожан, которым требуется перевезти квадроцикл или кроссовый мотоцикл.
Группа дизайнеров работала над обликом российского пикапа с января этого года. Авторы проекта отмечают, что новинка "унаследует идеологию родстера": получит металлическую несущую структуру и композитный обвес, позволяющий широко варьировать дизайн экстерьера. За основу предлагается взять компоненты отечественной Lada 4x4, а в качестве силовой установки выступит турбодизель или двигатель, работающий на природном газе.
У проекта ещё нет названия – создатели пока изучают варианты, предложенные в сообществе "Вконтакте". В их числе "Норильск", "Сахалин", "Кемерово" и "Курск", а также "Звезда", "Серп", "Филин" и "Сварог".
Впрочем, пикап появится не скоро, так как пока все силы направлены на изготовление опытной партии несущих систем родстера, которые затем будут переданы университетам. Родстер, построенный на базе отечественной Lada Kalina, оснащается мотором объёмом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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