Кинофестивать "Край света" в этом году пройдет на Сахалине без гостей и красной дорожки
Проведение десятого кинофестиваля "Край света" отложили на Сахалине на следующий год из-за пандемии коронавируса. Однако, его все же планируют запустить в особом формате. Так, с 21 по 28 августа в главных кинотеатрах Южно-Сахалинска - "Октябрь" и "Комсомолец" - на 2-х и 3-х ежедневных сеансах покажут четыре программы.
Программа "Хиты Края света" будет включать в себя лучшие фильмы, становившиеся обладателями гран-при или победителями зрительского голосования фестиваля в предыдущие годы.
В программе "Край света. Горизонты событий" покажут семь-восемь новых фильмов из числа отобранных программной дирекцией для фестиваля этого года. Конкурс среди картин проводить не будут, но по традиции состоится зрительское голосование. Победителю вручат приз зрительских симпатий.
"Сахалинский след" - неотъемлемая часть фестиваля "Край света". В ней в этом году продемонстрируют лучшие картины из программ прошлых лет, а также несколько новых работ островных кинематографистов.
Также по выходным на утренних сеансах маленьких зрителей ждет новая анимационная программа, отмечают организаторы.
Всего в программе фестиваля будет представлено около 30 фильмов - это почти в два раза меньше, чем обычно. Культурная программа также будет сведена к минимуму - сейчас изучают возможность проведения одного уличного концерта и одной творческой встречи со специальным гостем.
"Предлагаемый нами формат фестиваля "Край света 2020" может быть частично или полностью продублирован в онлайн-формате. Очевидно, что появление онлайн-площадки фестиваля позволит расширить нашу аудиторию", - отмечает генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.
Кстати, он и программный директор Алексей Медведев будут находиться в Южно-Сахалинске на время фестиваля. Это позволит провести традиционные обсуждения фильмов. Также будет сформирована кураторская группа, которая обеспечит занятия в подростковых творческих мастерских во время фестивальной недели - с соблюдением всех карантинных мер.
Открытый сахалинский международный кинофестиваль будущего "Игра света", в котором участвуют кинематографисты до 17 лет, в этом году будет отменен в связи с распоряжением Роскомнадзора.
Тем не менее, этим летом участники мастерских организуют несколько мероприятий в рамках "Края света 2020". Ребята планируют представить выставочные проекты по результатам своих творческих работ. Ярким событием обещает стать премьерный показ отобранного ими фильма про проблему буллинга. Кроме того, будет вестись и творческая работа: участники мастерских будут учиться снимать музыкальные клипы. Возможно их покажут в конце "Края света 2020".
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