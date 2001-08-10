Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2020
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Еще один детский сад закрывают на дезинфекцию в Южно-Сахалинске
16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Еще один детский сад закрывают на дезинфекцию в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на дезинфекцию закрывают детский сад №16 "Аленький цветочек". Дошкольное учреждение временно приостанавливает деятельность с 8 июля, на период санитарной обработки помещений. 

Она проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

Детский сад продолжит работу после оценки качества проведенной дезинфекции. 

Напомним, ранее в областном центре на санобработку закрылись два дошкольных учреждения: №8 "Журавленок" и №39 "Радуга". 

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