Юных сахалинцев приглашают на занятия по художественной гимнастикой

ОГАУ "ФК "Сахалин" объявляет дополнительный набор детей на отделение художественной гимнастики.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в спортивно-оздоровительные группы: дети 4-5 лет - на коммерческой основе. В группы начальной подготовки (дети 6-8 лет) и группы тренировочного этапа (дети от 9 лет) - на бесплатной основе.

Для групп начальной подготовки и тренировочного этапа для зачисления необходимо будет сдать необходимые нормативы, отмечают в ФК "Сахалин".

Перечень необходимых документов для зачисления можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Контактный телефон: 8 (4242) 76-05-69.