72,17|81,47|42,67
16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Юных сахалинцев приглашают на занятия по художественной гимнастикой
ОГАУ "ФК "Сахалин" объявляет дополнительный набор детей на отделение художественной гимнастики.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, в спортивно-оздоровительные группы: дети 4-5 лет - на коммерческой основе. В группы начальной подготовки (дети 6-8 лет) и группы тренировочного этапа (дети от 9 лет) - на бесплатной основе.
Для групп начальной подготовки и тренировочного этапа для зачисления необходимо будет сдать необходимые нормативы, отмечают в ФК "Сахалин".
Перечень необходимых документов для зачисления можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Контактный телефон: 8 (4242) 76-05-69.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
- 16:12 2 Июля Молодого охинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок
13:34 2 Июля Жители Сахалинской области в основном поддержали изменения в Конституцию РФ
10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?