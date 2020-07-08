Внешний вид водительских прав изменится в России
Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки в ранее принятые ведомством нормативные акты, касающиеся допуска транспорта и водителей к участию в дорожном движении, пишет РБК.
Одно из последствий принятия поправок - изменение внешнего вида выдаваемых в России водительских удостоверений.
Сейчас на лицевой стороне прав, представляющих собой пластиковую карточку размером 85,6 x 54 мм, выше личных данных владельца нанесена только надпись "Водительское удостоверение". После принятия поправок она будет дублироваться на французском и английском языках — Permis de Conduire и Driving Licence соответственно. Надписи будут сиреневого цвета и размещаться в три строки в указанной последовательности.
Кроме того, в соответствии с поправками в свидетельство о регистрации автомобиля или иного транспортного средства предписывается вносить сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.
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