Сильные дожди пройдут на Сахалине

Сильные дожди ожидаются в центральных и северных районах Сахалина сегодня, 8 июля.

По данным островных синоптиков, в областном центре дождь пройдет во второй половине дня и будет умеренным. В других районах острова может выпасть до 15 мм осадков.

Отметим, сегодня штормовое предупреждение объявили в Приморье. А в Японии ливни продолжаются уже несколько дней. Он привели к смерти нескольких десятков человек.