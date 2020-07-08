Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, 08.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сильные дожди пройдут на Сахалине

Сильные дожди пройдут на Сахалине

Сильные дожди ожидаются в центральных и северных районах Сахалина сегодня, 8 июля.

По данным островных синоптиков, в областном центре дождь пройдет во второй половине дня и будет умеренным. В других районах острова может выпасть до 15 мм осадков.

Отметим, сегодня штормовое предупреждение объявили в Приморье. А в Японии ливни продолжаются уже несколько дней. Он привели к смерти нескольких десятков человек.

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