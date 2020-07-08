ЖД переезд закроют этой ночью в Южно-Сахалинске на улице Фархутдинова
Движение автотранспорта по железнодорожному переезду на улице Фархутдинова (район "Федоровки") в Южно-Сахалинске ограничат в ночь на 9 июля. Так, с 21.30 до 5.00 проезд будет закрыт полностью. Объехать этот участок можно по улицам Пуркаева и Куропатко (дорога на аэропорт).
Кроме того, на время ограничений для удобства пропуска транспорта будет открыта ремонтируемая улица Железнодорожная в районе примыкания к Фархутдинова.
Дальневосточная железная дорога сообщает, что в рамках реконструкции улицы Фархутдинова за время перекрытия планируется расширить переезд с двух до четырех полос с заменой рельсошпальной решетки и переездного настила.
Водителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут.
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