После пандемии в Сахалинской области заработали ярмарки
Ярмарочные площадки начали работать во всех районах Сахалинской области после пандемии. Об этом стало известно на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Для их организации ярмарок в муниципалитетах определили 75 площадок. В 11 районах действуют стационарные объекты. В этом сезоне в островном регионе планируют активно вовлекать в ярмарочную деятельность малые формы хозяйствования, включая КФХ, сельскохозяйственные кооперативы, ЛПХ, садоводов и огородников.
Ярмарки, как и социальные магазины, а также собственные точки местных производителей, в том числе мобильные - объекты торговли эконом-формата. С начала года сахалинцы и курильчане за счет минимальной наценки сэкономили в таких точках почти полтора миллиарда рублей. За январь-июнь этого года товарооборот сети эконом-формата составил 10,3 миллиарда рублей, это почти четверть от регионального розничного товарооборота продовольственных товаров, отмечают в островном правительстве.
– Относительно аналогичного периода прошлого года объем продаж в сети экономформата вырос на 12,1%. Мы отчетливо видим, что жители Сахалинской области предпочитают именно такие торговые точки. Их число у нас растет с каждым годом, и мы будем продолжать поддерживать развитие этого направления, – рассказала министр сельского хозяйства и торговли региона Инна Павленко.
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