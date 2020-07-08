Почетный гражданин Поронайска Тамара Фенько отметила 80-летний юбилей

С юбилеем почетную жительницу Поронайского района лично поздравили мэр Александр Радомский и председатель Собрания Александр Урюпин. В своем поздравлении гости выразили Тамаре Дмитриевне признательность за многолетний и добросовестный труд в сфере образования района, сообщили в администрации района.

Тамара Дмитриевна, будучи заместителем мэра по народному образованию, стояла у истоков создания лицея-интерната №3 «Технологии традиционных промыслов народов Севера». Долгие годы своего трудового пути отдала работе в лицее, создала систему воспитательной работу по принципу «Семья».

- Ваша жизнь и трудовой путь – настоящий пример для всех, преданность своему делу, стремление творить, оптимизм, умение преодолевать трудности, добиваться желаемого результата восхищают. Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бодрости духа и неиссякаемой энергии, - обратились к имениннице гости.

Фенько Тамара Дмитриевна начала свою трудовую деятельность начала в 1958 году старшей вожатой в средней школе №1 Поронайска. С 1960 посвятила комсомольской работы – избрана секретарем комсомольской организации совхоза «Поронайский». В 1973 году назначена на должность заведующей отделом культуры, затем переведена в Поронайский отдел народного образования. С 1996 года продолжила трудиться уже в лицее-интернате №3.