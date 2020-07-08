Городской парк открывает прием заявок детский лагерь
В детский лагерь, расположенный на базе городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, начался прием заявок на бронирование мест на летний отдых. Первая детская смена «Лето в парке -2020» откроется с 13 июля.
«В этом году мы впервые открываем лагерь дневного пребывания на базе нашего учреждения. Мы хотим предоставить детям возможность живого общения со сверстниками. С 13 по 5 августа ребята будут находится в парковой зоне, с чистым воздухом при этом в самом центре города. Поэтому дети будут не только отдыхать, но и наберутся сил для новых свершений, - отметил директор ГПКиО Виктор Калюжный - Наши сотрудники – это профессиональные педагоги, с большим опытом работы с детьми разных возрастов. В лагере предусмотрено 2-х разовое питание в столовой гимназии №3».
Приятным бонусом для юных горожан будет насыщенная развлекательная программа: катание на аттракционах парка, мастер-классы, веселые и познавательные занятия.
Время пребывания в лагере с 09:00 до 15:00 часов (суббота включительно).
Прием заявок состоится с 08 по 10 июля с 09:00 до 17:00 часов по адресу: ул. Детская 1, здание администрации ГПКиО. Стоимость путевки составит – 7 000 рублей.
Возраст от 10 до 16 лет.
Узнать более подробную информацию можно по телефону: 265-465 (звонить с 09:00 до 17:00 часов).
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