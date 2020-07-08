11 сахалинских семей получили медали «За любовь и верность». Награды юбилярам супружеской жизни сегодня, в День семьи, любви и верности, вручил губернатор Валерий Лимаренко.

Медали «За любовь и верность» в островной области дарят парам, которые счастливо прожили вместе более 25 лет. В зале областного центра народного творчества собрались бриллиантовые, изумрудные, золотые юбиляры, их дети и внуки.

– Когда я открываю календарь и вижу дату – 8 июля, я всегда вспоминаю свою семью, – поделился Валерий Лимаренко. – Мои папа и мама прожили вместе 60 лет, родители моей жены – почти столько же. Семья – это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. В ней мы находим тепло и понимание, черпаем силы и вдохновение, с ней связаны самые дорогие воспоминания. Наша страна сильна тем, что в основе культуры России лежат традиционные семейные ценности. Это истина, которую нужно прививать детям, внукам и идти с этим в будущее.

Александр Тихонович и Галина Витальевна Дагода в конце июня отпраздновали золотую свадьбу. А история их любви началась в туристическом походе.

– Муж был руководителем турклуба. Вместе мы прошли весь Сахалин, посмотрели красоты, влюбились, поженились, родили сына. Жаль, что только одного. Сейчас бы мы не менее трех детей завели. В молодости строишь карьеру, занимаешься собой, а с возрастом понимаешь, что самое главное – это семья. Сейчас мы растим двух внучек. Дай бог, доживем до правнуков, – рассказала Галина Витальевна.

Евгения Таранникова с маленьким сыном Андреем пришла поздравить своих бабушку и дедушку. Василий Федорович и Нина Ивановна Паламарчук – изумрудные юбиляры, вместе 55 лет.

– Они – пример для всех. У нас очень большая семья, всех родных по пальцам рук не сосчитать. Мы все живем на Сахалине, – поделилась Евгения. – Семья всегда придет на помощь. Да и в стране сейчас много делается для поддержки молодых семей, мам и детей.

Медали вручили еще шести парам золотых юбиляров – Ким Ен Хван и Ким Ен За, Владиславу Петровичу и Вере Григорьевне Насоновым, Евгению Федоровичу и Любови Ивановне Кирсановым, Леониду Георгиевичу и Валентине Михайловне Платоновым, Александру Владимировичу и Людмиле Афанасьевне Дорофеевым, Алексею Михайловичу и Наталье Петровне Родионовым.

Супруги Ломага – Василий Васильевич и Анна Петровна – вместе уже 52 года. Больше всего крепкие отношения длятся в семье бриллиантовых юбиляров – Владимир Сергеевич и Галина Николаевна Краевы поженились в 1960 году. А самыми молодыми «медалистами» стали Дударевы – в счастливом браке они 35 лет. На торжественной церемонии Александр Николаевич покорил всех собравшихся в зале, прочтя стихи, посвященные Светлане Викторовне.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят во всех районах области. Это торжественные регистрации браков и чествование юбиляров семейной жизни.

Напомним, по решению Президента Владимира Путина в стране действует комплекс мер для улучшения демографической ситуации. Одно из главных направлений – защита брака, семьи и традиционных ценностей. В новых поправках в Конституцию, которые вступили в силу, семья и дети признаны приоритетом государственной политики.