Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

День рыбака пройдет на Кунашире

День рыбака пройдет на Кунашире

Жителей острова Кунашир приглашают поучаствовать в массовом гулянии в честь Дня рыбака. Состоится оно 11 июля (суббота) на морском побережье в районе Чертова пальца.

Начало - в 12:00 часов.

В программе: театрализованное представление, развлекательные и спортивные мероприятия, концерт, традиционная уха. Будут работать торговые ряды.

Расписание движения автобуса от остановки «Сбербанк» в 11:20,11:40, обратный рейс в 15:00.

В случае ненастной погоды мероприятие будет перенесено на 12 июля 2020 года.

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