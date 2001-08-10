Более 200 пенсионеров из Охинского района переедут на юг Сахалина. Тема переселения из аварийного жилфонда стала основной во время онлайн-встречи губернатора Валерия Лимаренко с охинцами.

202 одиноко проживающих пенсионеров выразили желание обменять свое аварийное жилье на квартиры в южных районах. Сейчас для них подбирают варианты в Анивском городском округе и планировочном районе Луговое.

Следует отметить, что одиноко проживающими считаются пенсионеры или семья пенсионеров, которые остались без поддержки детей и других близких родственников.

– Необходимо переселить пожилых людей и инвалидов, чтобы им не приходилось постоянно летать в Южно-Сахалинск на реабилитацию и лечение. Нужно помочь охинцам с переездом и обустройством на новом месте Областное министерство социальной защиты возьмет переселенцев под патронаж, – сказал Валерий Лимаренко.

Ряд вопросов коснулся также сноса аварийных домов и строительства жилья в северном районе. Для прямой линии Наталья Гилева записала видеообращение. Жительница Охи спросила, когда расселят дом по адресу: Советская, 2/3.

Стало известно, что новоселье ждет Наталью Николаевну в следующем году. Заключен контракт на строительство 50-квартирного дома по улице Комсомольской. Сдача запланирована на декабрь 2021-го.

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко рассказала, что расселение аварийного жилфонда в Охинском районе проводятся по четырем механизмам: строительство новых домов, приобретение квартир на вторичном рынке, капремонт муниципального фонда, а также выкуп жилья у собственников.

В этом году расселят пять домов по улицам Советской, Карла Маркса и Дзержинского – многоэтажки пострадали еще во время Нефтегорского землетрясения. Это позволит освободить 289 аварийных квартир общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. На месте снесенных домов сформируют земельные участки под будущие новостройки.

Кроме того, за счет областного бюджета для переселенцев из аварийного фонда приобрели 16 квартир на вторичном рынке, 1 квартиру капитально отремонтировали. 100 миллионов рублей выделено на выкуп аварийного жилья у собственников. Этот способ выбрали 90 охинцев, 47 человек уже получили денежные средства.

– В северном районе 161 тысяча квадратных метров аварийного жилья. Мы уже обращались к Президенту за помощью в этом вопросе. Правительство РФ ищет возможности профинансировать программу переселения граждан, – отметил глава региона.

Полностью закрыть вопрос должны за пять лет. В 2020 году планируется расселить 7 тысяч аварийных «квадратов», в 2021-ом – 21 тысячу, в 2022-ом – 36 тысяч, в 2023-м – 43 тысячи, в 2024-ом – 54 тысячи.

В ходе эфира возник также вопрос с официальным переселением семей с детьми из села Восточного в Оху. На прямую линию позвонила мама школьника Алена и рассказала, что сейчас люди живут в муниципальных квартирах в райцентре, но «на птичьих правах» – без необходимых документов.

Губернатор заверил, что семьям не придется возвращаться в село, где закрылась школа. Министр образования Анастасия Киктева пояснила, что уже разработан порядок предоставления единовременной материальной помощи на приобретение жилья в Охе.

Всего на прямую линию губернатора поступило более 300 вопросов от жителей Охинского района. На часть из них ответы дали до эфира, на остальные ответят в ближайшее время.