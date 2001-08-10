Валерий Лимаренко поручил проверить цены на продукты в Охинском районе
Валерий Лимаренко поручил проверить цены на продукты в Охинском районе. В северный муниципалитет отправится комиссия из министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области. Такое поручение дал губернатор после звонка на прямую линию от жительницы Охи.
Пенсионерка Нина Николаевна пожаловалась на искусственный рост цен на социально значимые товары.
– К примеру, овощи от местных производителей в магазинах появляются во вторник, а на рынках – в понедельник и по завышенной цене. От социальных льгот тогда толку нет. Неужели частники закупают у совхозов продукцию и спекулируют? – жительница Охи попросила разобраться в ситуации.
Глава региона во время эфира позвонил министру сельского хозяйства и торговли островного региона Инне Павленко. Он поручил руководителю отправить в район комиссию, а через неделю провести пресс-конференцию и отчитаться по результатам проверки.
– Я на стороне охинцев в этом вопросе. Зарплаты должны расти, а цены уменьшаться, – сказал Валерий Лимаренко. – Мы следим за соотношением стоимости потребительской корзины к зарплатам и пенсиям. Если есть сигнал о том, что цены необоснованно завышают, мы должны навести порядок.
Еще один актуальный для жителей северного района вопрос коснулся любительской рыбалки. Сегодня выделен только один участок в море, где разрешается ловить горбушу сетью, но там постоянно штормит.
Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области ответил, что в районе определено еще два участка для любительского лова на удочку. Сахалинские власти подготовили проект изменений в правила Росрыболовства, которые позволят на этих двух участках на западном и восточном побережье добывать биоресурсы не только удочкой, но и сетями. Документ находится на заключительной стадии согласования. Ожидается, что в этом месяце он будет подписан в Министерстве сельского хозяйства РФ.
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