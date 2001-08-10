Почти 9 километров дороги между Охой и Ногликами заасфальтируют в 2020 году
Почти 9 километров дороги между Охой и Ногликами заасфальтируют в 2020 году. Об этом стало известно во время прямой линии Валерия Лимаренко с жителями Охинского района.
– Многие охинцы пользуются дорогой Оха – Ноглики. Но несколько десятков километров до сих пор не заасфальтированы, что причиняет большое неудобство пассажирам и водителям. Когда закончат асфальтирование? – поинтересовалась жительница северной столицы Сахалина.
По словам министра транспорта региона Валерия Спиченко, до конца года в эксплуатацию введут 8,7 километра дороги с асфальтобетонным покрытием. А с 1 января 2021 года автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Оха перейдет в федеральную собственность. Всю проектно-сметную документацию по запланированному ремонту сахалинский минтранс передаст федеральным коллегам. Ремонт участков дороги, 100 километров которой остаются с грунтовым и щебеночным покрытием, будет продолжен. Кроме того, более высокий статус трассы предполагает увеличение финансирования на ее содержание.
Один из вопросов касался состояния дороги в село Дамир. Проезжая часть приходит в неудовлетворительное состояние после каждого дождя уже на протяжении 20 лет. Как отметила и.о. главы Охинского района Наталья Рычкова, в 2017 году здесь провели отсыпку и раз в месяц грейдируют покрытие. Однако в июне этого года появились проблемы с подрядчиком. В следующем году районная администрация намерена приступить к разработке проектной документации, асфальтировать дорогу планируют в 2022-2023 годах.
– Это вопрос комплексный. Если нет возможности заасфальтировать дороги, надо поддерживать грунтовые и щебеночные покрытия в хорошем состоянии регулярно. Если требуется, направляйте грейдер хоть каждую неделю, – отметил Валерий Лимаренко. – И это касается не только Охинского района. Необходимо повсеместно опираться на единый стандарт по содержанию улично-дорожной сети. Мы как раз сейчас такой разрабатываем на примере проспекта Мира в Южно-Сахалинске. В перспективе опыт должны перенять во всех районах области, – прокомментировал глава региона.
Еще одна жительница поинтересовалась, когда приведут в порядок дорогу в село Рыбновск. Там проживает небольшое количество жителей. Но работают рыбопромышленники. Они восстановили мост, однако зимой добираться до населенного пункта непросто. Валерий Лимаренко поручил минтрансу детально рассмотреть вопрос и, если потребуется, – подумать о налаживании вертолетного сообщения.
Вопросы авиасообщения тоже неоднократно прозвучали в ходе прямой линии. В социальных сетях охинцы интересовались, когда начнут летать самолёты по маршруту Оха – Хабаровск. Валерий Лимаренко сообщил, что пока полеты в регион выполняются только в Южно-Сахалинск. Но мера эта временная и введена для обеспечения безопасности в период пандемии. Как только ситуация улучшится, возобновятся полеты и из других аэропортов области.
Кроме того, северян интересовало, когда по маршруту Оха – Ноглики будет ходить комфортный автобус с багажным отделением. Уже принято решение, что с 20 июля перевозчик поставит на линию два более комфортных автобуса. А в 2021 году для этого маршрута приобретут новые машины.
– Меня очень беспокоит обстановка на наших дорогах. В городе нет ни одной камеры фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, – сообщил дозвонившийся в прямой эфир Юрий из Охи.
По поручению главы региона в ближайшее время вопрос подробно изучат профильные ведомства, чтобы уже в 2021 году в северной столице приступили к установке «электронных полицейских».
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