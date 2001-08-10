Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Канатную дорогу на "Горном воздухе" закроют до 31 июля

Канатную дорогу на

Канатную дорогу на сахалинском "Горном воздухе" закроют для проведения регламентных работ. С завтрашнего дня, 10 июля, на спортивно-туристическом комплексе будут проводить регламентные работы. Они продлятся до 31 июля.

Как отметили в пресс-службе регионального Минспорта, на смотровые площадки можно будет подняться пешком или доехать на личном автомобиле до парковки на средней станции.

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