Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды. Как сообщили в мэрии областного центра, ограничения связаны с ремонтными работами на сети водопровода. Они продлятся с 9.30 до 14.00.

Отключения пройдут в 7-ом и 8-ом микрорайонах Южно-Сахалинска. Кроме этого, воды не будет в жилых домах по ул. Комсомольская, 186, 225, 227 и пр. Победы, 26.