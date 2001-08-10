Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды. Как сообщили в мэрии областного центра, ограничения связаны с ремонтными работами на сети водопровода. Они продлятся с 9.30 до 14.00.

Отключения пройдут в 7-ом и 8-ом микрорайонах Южно-Сахалинска. Кроме этого, воды не будет в жилых домах по ул. Комсомольская, 186, 225, 227 и пр. Победы, 26.

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