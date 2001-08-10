Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Дальнем установили 110 евроконтейнеров для сбора мусора

В Дальнем установили 110 евроконтейнеров для сбора мусора

Сто десять евроконтейнеров для сбора мусора установили в Дальнем. Таким образом в планировочном районе старые контейнеры полностью заменены новыми, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Новые приспособления гораздо удобнее и практичнее в эксплуатации. Кроме основной крышки, они оснащены дополнительной, через которую можно выбрасывать пакет с мусором. Также они вмещают в себя почти в два раза больше отходов, чем предыдущие. Несмотря на это, вывоз будет осуществляться как и прежде — ежедневно.  

Напомним, комплексная программа по обустройству мест сбора отходов стартовала в Южно-Сахалинске в июне 2019 года и рассчитана на 3 года. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, в прошлом году было установлено 400 контейнеров нового типа, а с начала текущего — более 200. До конца года будут обустроены оставшиеся 502 площадки на территории округа. 

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