В Дальнем установили 110 евроконтейнеров для сбора мусора
Сто десять евроконтейнеров для сбора мусора установили в Дальнем. Таким образом в планировочном районе старые контейнеры полностью заменены новыми, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Новые приспособления гораздо удобнее и практичнее в эксплуатации. Кроме основной крышки, они оснащены дополнительной, через которую можно выбрасывать пакет с мусором. Также они вмещают в себя почти в два раза больше отходов, чем предыдущие. Несмотря на это, вывоз будет осуществляться как и прежде — ежедневно.
Напомним, комплексная программа по обустройству мест сбора отходов стартовала в Южно-Сахалинске в июне 2019 года и рассчитана на 3 года. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, в прошлом году было установлено 400 контейнеров нового типа, а с начала текущего — более 200. До конца года будут обустроены оставшиеся 502 площадки на территории округа.
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