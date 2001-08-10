Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2020
Сегодня 07:16
70,88|80,41|43,13
Присоединиться к поискам Вики Тепляковой снова просят сахалинцев
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Приют для животных планируют обустроить в Охе в 2021 году

Губернатор Лимаренко поставил задачу навести порядок в населенных пунктах Охинского района. Тему благоустройства обсудили во время онлайн-встречи главы региона с жителями муниципалитета. Люди указали на проблемы, которые долгое время не решались и требуют внимания властей.

– На этот год в плане стоит ремонт 12 дворов: 11 – расположены в селе Некрасовка и еще 1 – в Охе по улице Советская, 18, – рассказала исполняющей обязанности главы Охинского района Наталья Рычкова. – Контракты на капитальный ремонт дворовых территорий уже заключены.

Всего во время эфира от охинцев поступило несколько десятков вопросов на тему благоустройства. Так, мама ребенка инвалида-колясочника пожаловалась губернатору, что после замены канализации возле ее дома № 34/1 по улице Карла Маркса разворотили дорогу.  

Как пояснила Наталья Рычкова, дома в этом районе признаны аварийными и в перспективе подлежат сносу, поэтому капитальный ремонт дворов проводить там нецелесообразно. Однако для удобства пешеходов в июле-августе обустроят полутораметровый тротуар.  

Жаловались охинцы на бесхозных коров и бездомных собак. В ходе эфира озвучили, что в городе решили создать приют для животных. Средства на разработку проектной документации предусмотрят в 2020 году, а в 2021 году планируют начать его строительство. Пока вопросами бездомных зверей займется компания из Ногликского района.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?