Приют для животных планируют обустроить в Охе в 2021 году
Губернатор Лимаренко поставил задачу навести порядок в населенных пунктах Охинского района. Тему благоустройства обсудили во время онлайн-встречи главы региона с жителями муниципалитета. Люди указали на проблемы, которые долгое время не решались и требуют внимания властей.
– На этот год в плане стоит ремонт 12 дворов: 11 – расположены в селе Некрасовка и еще 1 – в Охе по улице Советская, 18, – рассказала исполняющей обязанности главы Охинского района Наталья Рычкова. – Контракты на капитальный ремонт дворовых территорий уже заключены.
Всего во время эфира от охинцев поступило несколько десятков вопросов на тему благоустройства. Так, мама ребенка инвалида-колясочника пожаловалась губернатору, что после замены канализации возле ее дома № 34/1 по улице Карла Маркса разворотили дорогу.
Как пояснила Наталья Рычкова, дома в этом районе признаны аварийными и в перспективе подлежат сносу, поэтому капитальный ремонт дворов проводить там нецелесообразно. Однако для удобства пешеходов в июле-августе обустроят полутораметровый тротуар.
Жаловались охинцы на бесхозных коров и бездомных собак. В ходе эфира озвучили, что в городе решили создать приют для животных. Средства на разработку проектной документации предусмотрят в 2020 году, а в 2021 году планируют начать его строительство. Пока вопросами бездомных зверей займется компания из Ногликского района.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?