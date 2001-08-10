Тихоокеанское
информационное агентство
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский областной краеведческий музей закрыли до 13 июля

Сахалинский областной краеведческий музей закрыли до 13 июля
Сахалинский областной краеведческий музей закрыли по техническим причинам с сегодняшнего дня, 9 июля и по 13 число.
 
Как сообщили в пресс-службе учреждения, в связи с этим отменяются все экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия, в том числе и предстоящее празднование Дня семьи, любви и верности.
 
Музейный сад также будет закрыт.
 
Уже 14 июля музей вновь откроет свои двери для всех желающих.

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