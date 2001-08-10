В «Лесном озере» стартовала первая летняя смена. Загородный оздоровительный центр в Корсаковском районе 9 июля принял 70 юных сахалинцев и курильчан. На протяжении 17 дней ребята будут заниматься вокалом, танцами и театральным искусством, а в конце каждый отряд представит свой мюзикл.

Первая летняя смена в «Лесном озере» стала тематической – она носит название «Летний фестиваль творчества». Помимо музыкальных занятий, школьников ожидают игры, спортивные часы, мастер-классы. Ребята пройдут также оздоровительные процедуры: бассейн, соляная шахта, кислородные коктейли.

– Особенностью летнего сезона этого года станет максимальное соблюдение всех мер безопасности. В связи с эпидобстановкой в нашем лагере будут соблюдаться необходимые требования и санитарные правила, которые установил Роспотребнадзор, – отметил директор центра «Лесное озеро» Вадим Конев. – В течение смены никто, включая сотрудников, не сможет покидать пределы лагеря. А родителям на несколько недель придется воздержаться от встреч с детьми.

В целях безопасности первые дни пребывания в лагере ребята будут заниматься максимально на свежем воздухе и только внутри отряда. Массовые мероприятия организуют на открытом пространстве и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов. Кормить ребят будут в несколько потоков. Предусмотрено ежедневное измерение температуры у детей и взрослых. В каждом помещении загородного центра разместили антисептики, обеззараживатели воздуха, имеется график уборки и дезинфекции.

Всего на летних каникулах в «Лесном озере» смогут отдохнуть 210 юных сахалинцев и курильчан. Следующая смена начнется с 27 июля.

Отметим, что островной регион одним из первых в стране начал летнюю оздоровительную кампанию. С 1 июня детей на отдых уже приняли 270 лагерей различного типа – дневного пребывания на базе школ, труда и отдыха, профильные, палаточные, также ребят принимают загородные лагеря «Чайка» и «Восток». На их базе смогли отдохнуть почти 10 тысяч школьников.

С середины июля начнет работать еще один стационарный лагерь – «Юбилейный» в Березняках.

– Мы держим на особом контроле вопросы организации отдыха детей. Планируется, что в течение летних каникул различными формами отдыха, оздоровления и занятости будет охвачено более 50 тысяч школьников в возрасте от 7 до 17 лет, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Ребятам, чьи смены в этом сезоне были отменены из-за пандемии, будут предоставлены путевки на май-июнь следующего года. Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по телефону: 8(4242)72-26-06.