Тихоокеанское
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Станцию обезжелезивания воды запустили в работу в Поронайске

Станцию обезжелезивания воды запустили в работу в Поронайске

В Поронайске начала работу станция обезжелезивания, построенная в рамках областной программы "Чистая вода". Объект позволит  снижать до нормативных показателей количество железа в воде, которая поступает в квартиры и дома жителей города.

Станция полностью автоматизирована, а её производительность составляет 9,5 тысяч м3 в сутки, что полностью соответсвует потребностям населения всего города.

Работу объекта обеспечивают пять напорных фильтров, установлены компрессора для аэрации - обогащения воды кислородом. Сам процесс очистки воды от железа является безреагентным и основан на окислении содержащихся в заборной воде веществ кислородом и дальнейшим выпадением их в осадок.

Перед запуском на станции был выполнен комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, которые проводил специалист из Новосибирска.

- Для проведении пусконаладочных работ в Поронайск прибыл специалист из Новосибирска Сергей Родионов. В ходе наладки он усовершенствовал алгоритм работы и написал новое программное обеспечение управлением станции. Это очень сложная работа, требующая точной и детальной настройки оборудования, - рассказывает главный инженер МУП "ПКК-1" Андрей Шенцов.

Теперь, следить за работой станции будут обученные операторы, которые уже проходят стажировку на станции.

Первые  контрольные отборы проб воды показали хорошие результаты. После запуска объекта показатели железа в водопроводной воде опустились с 0,89 мг/дм3 до 0,21 мг/дм3, что полностью соответсвует требованиям по качеству. 

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