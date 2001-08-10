Станцию обезжелезивания воды запустили в работу в Поронайске
В Поронайске начала работу станция обезжелезивания, построенная в рамках областной программы "Чистая вода". Объект позволит снижать до нормативных показателей количество железа в воде, которая поступает в квартиры и дома жителей города.
Станция полностью автоматизирована, а её производительность составляет 9,5 тысяч м3 в сутки, что полностью соответсвует потребностям населения всего города.
Работу объекта обеспечивают пять напорных фильтров, установлены компрессора для аэрации - обогащения воды кислородом. Сам процесс очистки воды от железа является безреагентным и основан на окислении содержащихся в заборной воде веществ кислородом и дальнейшим выпадением их в осадок.
Перед запуском на станции был выполнен комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, которые проводил специалист из Новосибирска.
- Для проведении пусконаладочных работ в Поронайск прибыл специалист из Новосибирска Сергей Родионов. В ходе наладки он усовершенствовал алгоритм работы и написал новое программное обеспечение управлением станции. Это очень сложная работа, требующая точной и детальной настройки оборудования, - рассказывает главный инженер МУП "ПКК-1" Андрей Шенцов.
Теперь, следить за работой станции будут обученные операторы, которые уже проходят стажировку на станции.
Первые контрольные отборы проб воды показали хорошие результаты. После запуска объекта показатели железа в водопроводной воде опустились с 0,89 мг/дм3 до 0,21 мг/дм3, что полностью соответсвует требованиям по качеству.
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