Первое в регионе производство полипропиленовых труб открылось в Сахалинской области
В Сахалинской области открылось первое в регионе производство полипропиленовых труб. Старт работе предприятия сегодня дал губернатор Валерий Лимаренко. Новое производство позволит создать до 50 рабочих мест для сахалинцев.
Продукция производственно-торговой компании «Алмаз» востребована при капитальном строительстве социально значимых объектов и при ремонте инженерных сетей многоквартирных домов. В ассортименте – полипропиленовые трубы для холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, вспененный полиэтилен для труб и рулонный утеплитель для напольных покрытий, уплотнительный жгут для изоляции швов зданий.
– Новый цех производит хорошее впечатление по многим причинам. Здесь работают замечательные люди, которые смотрят в будущее, – сказал Валерий Лимаренко. – Мы осуществляем большую программу по замене сетей водоснабжения и водоотведения во всех районах Сахалинской области. Для этого требуются качественные материалы. Если мы будем производить их в своем регионе, а не завозить их с материка, это позволит сэкономить на транспортных расходах и сократить сроки проведения работ. Также на Сахалине и Курилах с каждым годом наращиваются темпы жилищного строительства и капитального ремонта. Новый цех – это хороший пример того, как быстро организовать высокотехнологичный бизнес, который может влиться в большое серьезное дело.
Для запуска завода закупили линии по производству полипропиленовых труб и вспененного полиэтилена и два термопластавтомата. С их помощью возможно выпускать широкий ассортимент продукции – от фитингов для труб до сувениров и упаковочных материалов.
Сейчас на заводе используются готовое пластиковое сырье, в перспективе часть заменят на вторичное. Планируется наладить переработку пластика, чтобы изготавливать из бывшего мусора строительные материалы и другие изделия.
Сегодня на предприятии работают пять человек. В ближайшей перспективе цех выйдет на круглосуточный режим работы, и штат вырастет в четыре раза. В следующем году количество рабочих мест планируется увеличить до 50.
Пока цех задействует только около 30 процентов производственных мощностей. В дальнейшем «Алмаз» сможет полностью закрыть потребности строительного рынка островного региона по некоторым позициям.
– Линия по производству полипропиленовых труб позволяет производить до 120 тонн готовой продукции в месяц. Линия по производству вспененного полиэтилена – до 600 тонн, – рассказал начальник цеха Олег Афанасьев. – Мы выпускаем продукцию, которая не то, что не уступает аналогам – преимущественно они завозятся из Китая, – но и превосходит по качеству.
При этом изделия сахалинского предприятия на 30 процентов, а по некоторым позициям на 50 процентов, выигрывают в цене.
– При открытии производства нам помогали специалисты министерства экономического развития, Фонда развития предпринимательства Сахалинской области. Будем подавать заявку на получение субсидий. Хотим компенсировать часть затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования, – пояснил генеральный директор ООО ПТК «Алмаз» Дмитрий Федосеев.
Новый цех – это инвестиционный проект, который совместно реализовали предприниматели из Хабаровского края и Сахалинской области. Изначально производство планировали запустить на материке, но меры поддержки сыграли в пользу островного региона.
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