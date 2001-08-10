Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пострадавшие от взрыва квартиры восстановят в течение 15 дней

Пострадавшие от взрыва квартиры восстановят в течение 15 дней

Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями дома, где произошел взрыв газового баллона. Заседание оперативного штаба накануне, 9 июля.

На встрече зачитали доклад о предварительных результатах работы специализированной лаборатории по обследованию и оценке полученных повреждений здания. По словам представителя организации  Вадима Антонова, специалисты осмотрели первый и частично второй подъезды.

- В целом, конструкции несут свою нагрузку, как и до происшествия. Эксплуатация в настоящий момент возможна без ограничений, начиная от 2-го этажа и выше, - отметил Вадим Антонов.

На заседании оперативного штаба градоначальник поручил восстановить подъезд и квартиры в первоначальное состояние (без косметического ремонта) в кратчайшие сроки – до 15 дней.

Как рассказали в городской мэрии, в выходные организация, которая будет заниматься работами, должна разработать проект реконструкции и незамедлительно приступить к восстановлению. Уже сейчас большая часть жителей подъезда могут вернуться в свои квартиры. Возобновлена подача света, которую прекратили после происшествия. В полном объеме функционируют водоснабжение и канализация.

Вместе с этим, люди, которые по каким-либо причинам пока решат воздержаться от возвращения домой, временно могут остаться в гостинице "Спортивная". Такое решение озвучил зампредседателя правительства области Владимир Ющук.

При этом, владельцам квартир, наиболее пострадавших от взрыва (№ 1 и № 2) окажут социальную помощь в виде единовременной выплаты.

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