В Сахалинской области выплатами на детей пользуются около 200 студенческих семей
В Сахалинской области выплатами на детей пользуются около 200 студенческих семей. С рождением ребенка они получают единовременную и ежемесячную выплаты за счет областного бюджета. Это одно из приоритетных направлений регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который реализуют в рамках нацпроекта «Демография».
Ежемесячная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума на ребенка. Она изменяется каждый квартал и с июня составляет 16 629 рублей в месяц.
Также в виде единовременной социальной помощи студентам, ставшим родителями, в этом году выплачивается 57 438 рублей. Получатели – семьи, где оба родителя (в неполной семье – один родитель) проживают в области и являются студентами очных отделений государственных профессиональных образовательных организаций или вузов, расположенных в регионе.
– Ежемесячная помощь студентам с детьми предоставляется до завершения текущего учебного года. При продолжении получения образования в той же организации выплата назначается вновь. Для этого необходимо предоставить справку об обучении с 1 июня до окончания учебного года, – пояснила Ольга Савульчик, заместитель начальника отдела социальных выплат Центра социальной поддержки Сахалинской области.
Молодая мама из Южно-Сахалинска Валерия Устинова успешно совмещает воспитание двух детей с очным обучением по психологии и педагогике.
– Это очень хорошая дополнительная поддержка для семьи, где оба родителя еще учатся. Есть возможность купить детское питание, игрушки и многое другое, необходимое детям, – рассказывает женщина.
В бюджете Сахалинской области на меры социальной поддержки студенческим семьям в 2020 году предусмотрено 58,5 миллиона рублей. Выплаты предоставляются вместе с единовременными и ежемесячными пособиями при рождении детей, предусмотренными федеральным законодательством.
По решению Президента Владимира Путина сегодня в стране разработан комплекс мер для улучшения демографической ситуации. Одно из главных направлений – защита брака, семьи и традиционных ценностей. В поправках к Конституции семья и дети признаны приоритетом государственной политики. Обновленный основной закон закрепляет государственную поддержку семьи, заостряя особое внимание на воспитании детей.
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