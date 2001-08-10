В Сахалинской области выплатами на детей пользуются около 200 студенческих семей. С рождением ребенка они получают единовременную и ежемесячную выплаты за счет областного бюджета. Это одно из приоритетных направлений регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который реализуют в рамках нацпроекта «Демография».

Ежемесячная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума на ребенка. Она изменяется каждый квартал и с июня составляет 16 629 рублей в месяц.

Также в виде единовременной социальной помощи студентам, ставшим родителями, в этом году выплачивается 57 438 рублей. Получатели – семьи, где оба родителя (в неполной семье – один родитель) проживают в области и являются студентами очных отделений государственных профессиональных образовательных организаций или вузов, расположенных в регионе.

– Ежемесячная помощь студентам с детьми предоставляется до завершения текущего учебного года. При продолжении получения образования в той же организации выплата назначается вновь. Для этого необходимо предоставить справку об обучении с 1 июня до окончания учебного года, – пояснила Ольга Савульчик, заместитель начальника отдела социальных выплат Центра социальной поддержки Сахалинской области.

Молодая мама из Южно-Сахалинска Валерия Устинова успешно совмещает воспитание двух детей с очным обучением по психологии и педагогике.

– Это очень хорошая дополнительная поддержка для семьи, где оба родителя еще учатся. Есть возможность купить детское питание, игрушки и многое другое, необходимое детям, – рассказывает женщина.

В бюджете Сахалинской области на меры социальной поддержки студенческим семьям в 2020 году предусмотрено 58,5 миллиона рублей. Выплаты предоставляются вместе с единовременными и ежемесячными пособиями при рождении детей, предусмотренными федеральным законодательством.

По решению Президента Владимира Путина сегодня в стране разработан комплекс мер для улучшения демографической ситуации. Одно из главных направлений – защита брака, семьи и традиционных ценностей. В поправках к Конституции семья и дети признаны приоритетом государственной политики. Обновленный основной закон закрепляет государственную поддержку семьи, заостряя особое внимание на воспитании детей.