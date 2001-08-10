Тихоокеанское
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15:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские медики теперь будут ездить на вызовы на такси

Сахалинские медики теперь будут ездить на вызовы на такси

Областные власти запустили совместный проект с "Яндекс.Такси" по перевозке медиков. Акция "Перевозка врачей" стартовала в Южно-Сахалинске вчера, 9 июля. В распоряжение медицинских организаций областного центра поступили пять автомобилей. 

Все машины оборудованы специальной перегородкой между водительским и пассажирскими сидениями. Шоферы обеспечены средствами индивидуальной защиты, авто ежедневно проходят дезинфекцию. 

– Машины такси используют для направления на вызовы к пациентам из группы риска – старше 65 лет, с хроническими неинфекционными заболеваниями, – рассказал и.о. главного врача поликлиники №4 Алексей Ефимов. 

Автомобили закреплены за медучреждениями областного центра: детской, второй, шестой и четвертой поликлиниками. Последней, с учетом большого количества пациентов, досталось две машины. 

Как отметили в пресс-службе правительства региона, все авто будут работать в течение месяца бесплатно.

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