Торты и йогурт подорожали в Сахалинской области

Сахалинстат продолжает фиксировать рост и снижения цен на продукты и услуги в островном регионе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в июне этого года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,1%. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,3%, непродовольственные товары – на 0,1% , услуги – на 0,2%.

В июне влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые (на 2,8%). Общую цену подстегнул рис (на 3,8%), крупы овсяная и перловая, пшено, крупы гречневая, манная, горох и фасоль подорожали от 0,6 до 2,7%.

Среди других продуктов питания зафиксирован рост цен на смеси сухие молочные для детского питания (2,6%), торты (2,1%), йогурт (1,8%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (1,3%), чай черный (1,1%), яйца куриные (0,9%), майонез (0,8%). Одновременно подешевел сахар-песок (на 1,2%).

Как отметили в пресс-службе Сахалинстата, среди мясопродуктов выросли в цене консервы мясные (2,4%), куры охлажденные и мороженые (1,0%), свинина на кости (0,9%). В группе рыбопродуктов более всего подорожала сельдь соленая (2,6%), менее - рыба мороженая неразделанная (0,7%).

Текущий рост цен на овощную продукцию в первую очередь связан с уменьшением товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции. Под влиянием сезонного фактора в июне отмечался существенный рост цен местных сельхозпроизводителей на картофель (5,8%).

В то же время дефицит картофеля местных сельхозпроизводителей вынуждает предпринимателей завозить картофель из других регионов и стран. Картофель нового урожая, завозимый в Сахалинскую область, стоил в среднем 150 рублей за килограмм.

Рост цен на морковь составил 5,7%, свёклу - 4,7%, помидоры - 2,2%. Одновременно подешевели капуста белокочанная, лук репчатый на 0,8%, чеснок - на 1,6%.

Из фруктов подорожали яблоки (на 1,2%), бананы (0,9%). В то же время отмечается снижение цен на лимоны (на13,3%), апельсины (2,4%), груши (1,1%).

В группе непродовольственных товаров выросли цены на моющие и чистящие средства (3,5%), парфюмерно-косметические товары (1,8%), чулочно-носочные изделия (1,4%), табачные изделия (1,1%), медицинские товары, медикаменты (0,8%), обувь женскую (0,7%), электротовары (0,6%), одежду мужскую, женскую, детскую (0,5%), белье постельное (0,4%).

Средние цены дизельного топлива выросли за месяц на 0,7% и составили в среднем 56,57 рубля за литр. Бензин автомобильный стал дороже на 0,4% (51,14 рубля за литр), в том числе бензин автомобильный марки АИ-95 – на 0,5% (51,40 рубля за литр), марки АИ-98 - на 0,4% (54,54 рубля за литр), марки АИ-92 – на 0,3% (49,25 рубля за литр).

В группе услуг отмечается повышение цен на ритуальные услуги (3,4%), занятия в группах общей физической подготовки (2,5%), проживание в гостинице (2,1%), абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи (1,4%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце июня составляла 6299,93 рубля, за месяц рост составил 0,9%.

Стоимость набора в Южно-Сахалинске – 6152,38 рубля (рост за месяц составил 1,3%), Поронайске – 6228,11 рубля (рост за месяц – 1,2%), Корсакове – 6213,50 рубля (рост за месяц – 1,1%), Охе – 7124,61 рубля (снижение за месяц – 1,2%).