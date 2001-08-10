В социальных магазинах Охи после прямой линии с губернатором появились ценники. Администрация муниципалитета оперативно отреагировала на обращения жителей города и выполнила поручение Валерия Лимаренко.

Напомним, с жалобой на высокие цены в городе к губернатору обратилась пенсионерка Нина Николаевна. Она рассказала, что продукция от местных производителей в магазинах дорогая. Прямо во время эфира глава региона позвонил министру сельского хозяйства и торговли области Инне Павленко и поручил проверить цены на продукты в Охинском районе, чтобы навести порядок в данном вопросе.

Сразу после прямой линии была проведена разъяснительная работа с руководством 7 социальных магазинов Охи. Им было указано на необходимость наличия ценников на товары, а также на то, наценка на продукты здесь не должна превышать 15 процентов без учета транспортных расходов.

Поручение губернатора выполнено. В магазинах вывешены ценники, причем желтым цветом выделены цены на социальные продукты, стоимость ряда социально значимых товаров снижена. Например, если ранее десяток яиц в «Лиане» стоил 110 рублей, то сейчас – 78.

Контроль за вопросами ценообразования в социальных магазинах продолжают вести специалисты отделов соцзащиты и экономики администрации муниципального образования.