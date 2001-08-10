Около 2000 южно-сахалинских подростков нынешним летом будут трудоустроены
Около 2000 юных жителей областного центра нынешним летом планируется охватить временной трудовой занятостью на предприятиях Южно-Сахалинска.
В условиях сложившейся эпидситуации, а также понимая значимость и необходимость трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, администрация города в июне смогла трудоустроить 694 несовершеннолетних, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Трудятся ребята на базе 65 организаций и предприятий областного центра: детские сады, школы, городской парк культуры и отдыха им. Гагарина, дома культуры «Родина, «Радуга», «Ключи», Дальненский, Старорусский, «Синегорье», «Родник», МКП «Завод стройматериалов им. Федотова», МКУ «Зеленый город», МАУ «Спортивный город», ЗАО «Южсахмежрайгаз», МУП «ЖЭУ-10», ЗАО «Стройснаб» и др.
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