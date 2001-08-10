Прошедшие выходные дни и первые дни рабочей недели на Сахалине были жаркими. Дневная температура поднималась до 23-29°, и только на западном побережье, где ветер с моря приносил прохладу, было 17-19°.

В Южно-Сахалинске самая высокая температура отмечена 7 июля – 27°.

Уже в среду циклон с запада принёс на юг острова пасмурную погоду с дождями. К четвергу дожди пришли и на центральную часть острова.

В субботу циклон начнёт отходить на восток, ему на смену с севера будет распространяться поле повышенного давления. Северо-восточные ветры принесут с Охотского моря холодный воздух с туманами и моросью.

На Сахалине в выходные дни ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке туманы с моросящими дождями. Температура ночью 8…13°, днём 17…22°, на востоке 12…17.

В Южно-Сахалинске в субботу ночью небольшой дождь, температура 11…13°, днём без существенных осадков, 17…19°.

В воскресенье без существенных осадков, температура ночью 11…13°, днём 17…19°.

В начале рабочей недели на севере Сахалина будет преимущественно без осадков, над Японским морем начнёт развиваться циклон, который принесёт на Японские острова обильные дожди. Северная периферия циклона может захватить и крайний юг Сахалина, но у нас обойдётся только небольшими дождями.

К концу недели потоки в атмосфере сменятся на западные, на Сахалин снова придёт тёплый воздух, дневные температура повысятся на 4-6°.

На Курильских островах в выходные дни ожидается местами небольшой дождь, температура 7…12°, днём на юге 12…17°, на отдельных островах туманы.

До конца недели температура существенно меняться не будет, в начале рабочей недели на юге гряды дожди.