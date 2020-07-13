Ученые завершили испытания российской вакцины от COVID-19
В Сеченовском университете завершились испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Вадим Тарасов, передает «РИА Новости».
Задачей этого этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья, заявил агентству директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. «Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — сообщил он.
До начала испытаний добровольцев обследовали, в том числе определили отсутствие антител к коронавирусу. Их изолировали на две недели, чтобы не допустить инфицирования, а затем провели иммунизацию. Об этом пишет РБК.
Добровольцы были под постоянным контролем медиков, их разделили на две группы, первая получила одну дозу вакцины, а вторая — две, сообщил он. По словам Лукашева, ни у тех, ни у других не было выявлено негативных реакций, кроме повышения температуры в первые дни. Выписка запланирована на 15 и 20 июля, после этого за их состоянием установят наблюдение, чтобы оценить, как ведет себя их иммунитет.
Лукашев добавил, что дальнейший план разработки вакцины определит разработчик.
Испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), начались 17 июня в двух местах — в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко, в каждом из них приняли участие 38 добровольцев. Как рассказали ранее в Минздраве, в университете испытывалась вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу готовили на месте, а в госпитале — жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения.
В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 2020 году ожидается появление вакцин от трех государственных учреждений — Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «Вектора» и Института вакцин и сывороток ФМБА. По ее словам, препарат от Центра Гамалеи может пройти государственную регистрацию в августе, а промышленное производство вакцины планируется начать в сентябре.
Массовую вакцинацию населения от коронавируса могут начать уже осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал, что она будет добровольной, прививку можно будет сделать только при согласии гражданина.
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