В Поронайске отпраздновали День семьи, любви и верности
В прошедшие выходные в честь Дня семьи, любви и верности в поронайском городском парке прошла праздничная программа «Ромашковое счастье».
На входе в парк гостей встречали и дарили значки-ромашки, которые считаются символом этого праздника. А первым пришедшим раздавали лотерейные купоны на участие в розыгрыше, который проходил после завершения праздничной программы.
На торжественной части ведущие познакомили присутствующих с историей появления праздника. После чего начались торжественные награждения.
Депутат областной Думы Виктория Кривошеева чествовала семью Александра и Галину Асмоловых и поздравила их с 35-ем годовщины свадьбы. Также две молодые семьи поднялись на сцену и дали обещание в верности друг другу. Мужчины повязали своим возлюбленным косынки с цветками ромашки, символизирующие чистоту отношений, любовь и верность. Виктория Кривошеева наградила отцов, чьи дети рождены в День семьи, любви и верности. Вручила мужчинам сертификаты и подарочные наборы.
Мероприятие сопровождалось музыкальным выступлением поронайских артистов. Аниматоры в образе персонажей из различных детских мультфильмов устроили малышам активную зарядку и развлекали детей в течение дня. На территории парка работали аттракционы и проводились творческие мастер-классы. Шоу мыльных пузырей не оставило никого равнодушным и наполнило день каждого посетителя яркими впечатлениями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?