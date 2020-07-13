В Поронайске отпраздновали День семьи, любви и верности

В прошедшие выходные в честь Дня семьи, любви и верности в поронайском городском парке прошла праздничная программа «Ромашковое счастье».

На входе в парк гостей встречали и дарили значки-ромашки, которые считаются символом этого праздника. А первым пришедшим раздавали лотерейные купоны на участие в розыгрыше, который проходил после завершения праздничной программы.

На торжественной части ведущие познакомили присутствующих с историей появления праздника. После чего начались торжественные награждения.

Депутат областной Думы Виктория Кривошеева чествовала семью Александра и Галину Асмоловых и поздравила их с 35-ем годовщины свадьбы. Также две молодые семьи поднялись на сцену и дали обещание в верности друг другу. Мужчины повязали своим возлюбленным косынки с цветками ромашки, символизирующие чистоту отношений, любовь и верность. Виктория Кривошеева наградила отцов, чьи дети рождены в День семьи, любви и верности. Вручила мужчинам сертификаты и подарочные наборы.

Мероприятие сопровождалось музыкальным выступлением поронайских артистов. Аниматоры в образе персонажей из различных детских мультфильмов устроили малышам активную зарядку и развлекали детей в течение дня. На территории парка работали аттракционы и проводились творческие мастер-классы. Шоу мыльных пузырей не оставило никого равнодушным и наполнило день каждого посетителя яркими впечатлениями.